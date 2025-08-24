Realizarán conversatorio sobre tecnología y educación este 28 de agosto

Este jueves, 28 de agosto, se realizará un conversatorio, donde se reunirán expertos en tecnología y educación para explorar cómo la tecnología está transformando el aprendizaje y cómo los jóvenes pueden prepararse para una carrera en el mundo tecnológico.

A través de experiencias personales, reflexiones y consejos prácticos, se abrirá un espacio de diálogo sobre los retos, oportunidades y el papel de la educación en la formación de futuros profesionales en tecnología.

El evento se desarrollará en el Salón Coiba de la SENACYT, Ciudad del Saber, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

También se brindará una alternativa virtual. Debe registrarse para recibir el enlace de la transmisión vía Youtube.