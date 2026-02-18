Proyecto Toscana es el nuevo intento de Google por ofrecer un sistema de desbloqueo facial rápido y eficaz

Google trabaja en un nuevo sistema de desbloqueo facial para los equipos Pixel y ChromeBook que funciona en distintas condiciones de iluminación y es tan rápido como FaceID en iPhone.Proyecto Toscana es el nuevo intento de Google por ofrecer un sistema de desbloqueo mediante reconocimiento facial rápido y eficaz, tras los intentos hechos con Pixel 4 y su radar en miniatura Soli, y Pixel 7, con modelos avanzados de ‘machine learning’.El nuevo sistema de desbloqueo facial más avanzado estará disponible para los ‘smartphones’ Pixel, pero también para los ordenadores ChromeBook, según han compartido en Android Authority, donde cita una fuente que ha tenido la oportunidad de comprobar su funcionamiento.Esta fuente habría participado en las pruebas recientes que ha realizado Google en Mountain View (California, Estados Unidos), que se han hecho bajo distintas condiciones de iluminación. Aunque no se conoce la tecnología concreta que emplea, Proyecto Toscana ofrece un sistema de desbloqueo tan rápido como FaceID en iPhone.