Pinterest permitirá ver menos contenido generado por IA

Pinterest permitirá a los usuarios de su red social elegir si quieren ver más o menos contenido generado por inteligencia artificial (IA) de determinadas categorías.

La IA generativa es ya responsable del 57 por ciento de todo el material se encuentra ‘online’, según ha indicado Pinterest. Ello tiene su reflejo en el contenido que se muestra en esta red social, donde los usuarios quieren tener acceder a una mezcla de contenido generado por la IA y por las personas.

Por ello, en línea con lo expresado por su comunidad, Pinterest ha anunciado un nuevo control que permitirá reducir o aumentar la cantidad de contenido generado por la IA que se muestra en el ‘feed’.

De esta forma, los usuarios podrán desactivar las categorías de las que quieren ver menos contenido procedente de la inteligencia artificial, como belleza, moda o arte, como informa en su página de noticias.

La compañía también ha informado de que las etiquetas que identifican los contenidos generados o modificados con ayuda de la IA serán más visibles en las próximas semanas. Se introducen en las publicaciones que los sistemas de Pinterest detectan.