Peter es una IA conversacional por voz creada para fomentar la autonomía

Peter ha llegado a las tiendas de Google y Apple como el primer asistente de voz impulsado por inteligencia artificial desarrollado en España para fomentar la autonomía de las personas adultas con discapacidad intelectual a través del acompañamiento.

Al 45,5 por ciento de las personas adultas con discapacidad intelectual le gustaría independizarse, pero el 72 por ciento sigue viviendo con sus familiares debido a los problemas que encuentran para acceder a una vivienda, a la escasez de recurso económicos y a la falta de apoyos específicos para desarrollar su autonomía.

Estos datos, que proceden del informe ‘Construyendo hogares’, de la Fundación PwC, recogen una necesidad real de una parte de la población, a la que buscar dar respuesta el proyecto desarrollado por la Fundación Álex Rivera, que recibe el nombre de Peter.

Se trata de un asistente de conversación por voz en lenguaje real, que ha sido desarrollado expresamente para acompañar a sus usuarios en su día a día, a través de la gestión de la agenda, de explicaciones paso a paso para realizar tareas domésticas o para planificar el ocio y las actividades al aire libre, además de ofrecer apoyo emocional.

Para ello, Peter está diseñado para que sus respuestas sean claras y de fácil comprensión, respetando el ritmo de los usuarios y realizando repeticiones o reformulaciones si hace falta, como se explica en una nota de prensa.

Funciona con varios modelos de lenguaje avanzados, y selecciona el más adecuado para cada tarea, en base a una arquitectura modular que no depende de un único proveedor de inteligencia artificial. Desde la Fundación Álex Rivera destacan la memoria personalizada, que recuerda a largo plazo y de forma continua las rutinas, preferencias, relaciones y contexto de los usuarios.

Peter se ha diseñado para y con las personas con discapacidad intelectual, sus familias, los profesionales de apoyo, y sigue un enfoque de privacidad desde el diseño en toda su arquitectura. Puede descargarse en Google Play y App Store de forma gratuita.