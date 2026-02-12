Panamá lanza un StoryMap de los carnavales panameños

Bajo el título “Carnavales: tradición, territorio y fiesta”, la plataforma ArcGIS StoryMaps presenta una producción digital que utiliza mapas interactivos, recursos multimedia y narrativa visual en un recorrido inmersivo por los espacios donde se vive esta celebración.

A través de cartografía, fotografía, textos y testimonios, la herramienta permite comprender el valor histórico, social y cultural de la festividad, buscando rescatar y difundir la riqueza de los carnavales panameños. Los usuarios pueden explorar las raíces de la fiesta, su evolución en el tiempo y su impacto en las comunidades, así como su contribución al desarrollo cultural y turístico del país.

Este StoryMap también evidencia el potencial del periodismo digital y del storytelling territorial para acercar las tradiciones a las nuevas generaciones, utilizando formatos interactivos que dialogan con los hábitos actuales de consumo informativo.

“Más que una plataforma tecnológica, este proyecto es una invitación a mirar nuestras tradiciones desde una nueva perspectiva, donde el territorio, la cultura y la innovación se encuentran”, destacan sus creadores.

La historia interactiva está disponible al público en el siguiente enlace: https://storymaps.arcgis.com/stories/febc65a3155a4db4b55da6e9fc671a18