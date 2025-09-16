Opera GX abre la puerta a nuevas automatizaciones con su integración en el hogar conectado

El navegador Opera GX se ha integrado como un dispositivo más en el hogar inteligente de los usuarios, una novedad que permitirá establecer nuevas automatizaciones para gestionar los dispositivos conectados.

Opera GX Smart Home es una nueva función del navegador optimizado para videojuegos Opera GX que permite conectarlo a cualquier ecosistema doméstico compatible, con una solución abierta y basada en el protocolo MQTT.

Con ella, se habilita la comunicación bidireccional en plataformas como Home Assistant, Homebridge o Node Red, lo que permite usar el navegador para gestionar los dispositivos conectados, al tiempo que sensores y otros productos conectados pueden controlar el comportamiento del propio navegador.

De esta forma, se pueden crear nuevas automatizaciones. A modo de ejemplo, desde Opera explican que un sensor de puerta puede activar automáticamente el Botón de Pánico de Opera GX cuando detecte que entra alguien en la habitación. También se puede usar el navegador para atenuar las luces, detener la música de fondo y bajar las persianas cuando se va a ver una película.

“El navegador es el centro de la vida digital de muchas personas. Al integrarlo en el hogar, no solo damos un mando a distancia, sino un cerebro que reacciona a lo que pasa a su alrededor. Y al ser abierto, las posibilidades son tan amplias como la imaginación de los usuarios”, ha expresado el director de Producto de Opera GX, Maciej Kocemba, en una nota de prensa. Opera ha creado un repositorio en GitHub donde se puede encontrar una guía de instalación más detallada.

Opera ha creado un repositorio en GitHub donde se puede encontrar una guía de instalación más detallada.