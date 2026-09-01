OpenClaw 2.0 se actualiza con el rediseño de la aplicación de navegador

OpenClaw Foundation ha anunciado OpenClaw 2.0, la versión actualizada de su servicio de agentes de inteligencia artificial (IA) que llega con un rediseño de la aplicación de navegador para ofrecer una experiencia optimizada, así como mejoras para una instalación más sencilla y un funcionamiento optimizado.

Lanzado inicialmente como Clawdbot, OpenClaw irrumpió en el sector tecnológico en enero de este año como un proyecto de agentes autónomos de IA de código abierto con capacidad de controlar todas las funciones de un ordenador, como un agente al servicio del usuario.

Su rápida popularidad supuso el paso de su creador, Peter Steinberger, a la compañía OpenAI en febrero, lo que dejó a la plataforma al servicio de OpenClaw Foundation. Desde entonces, su capacidad autónoma ha logrado cuestiones como que los usuarios convirtieran a OpenClaw en un contacto más en WhatsApp o Telegram para pedirle tareas que el agente ejecutaba directamente en el ordenador del usuario.

Ahora, la organización ha lanzado OpenClaw 2.0, que se trata de la “mayor actualización” de su servicio y llega con cambios que afectan desde la instalación, mensajería y habilidades de los modelos, hasta las automatizaciones, el navegador y las aplicaciones nativas, todo ello, con una “larga lista de correcciones”.

Así lo ha detallado OpenClaw Foundation en un comunicado en su blog, donde ha subrayado que la actualización comenzó con la reconstrucción de la aplicación del navegador para “ofrecer una experiencia de primera clase” para los usuarios, lo que llevó a extender la optimización al resto de OpenClaw hasta llegar a OpenClaw 2.0.

En este sentido, OpenClaw 2.0 ha sido mejorado en aspectos como la instalación, que ahora se ha simplificado y parte directamente de “lo que ya está en el ordenador del usuario”. Es decir, es capaz de detectar automáticamente las suscripciones existentes a servicios como ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic, así como las claves API y los modelos locales del usuario.

Con esta simplificación, se elimina gran parte de la configuración necesaria para iniciar el funcionamiento OpenClaw permitiendo que los usuarios realicen la primera conversación con los agentes de forma más rápida. Tras ello, se puede terminar de configurar interactuando con el propio Claw.

Por otra parte, OpenClaw 2.0 cuenta con una aplicación del navegador rediseñada. Como ha explicado la organización, se ha mejorado la experiencia para ofrecer un flujo sencillo a la hora de configurar tareas, retomar trabajos en curso o seguir las sesiones en directo en cualquier momento.

Como ha ejemplificado, los usuarios pueden utilizar esta aplicación para tareas sencillas como que OpenClaw supervise la bandeja de entrada del correo electrónico, identifique cuándo llega un correo sobre un tema de relevancia y envíe un mensaje de Telegram alertando al usuario.

Otra de las novedades de esta nueva versión es que OpenClaw 2.0 permite sumar a otras personas a proyectos y compartir las tareas conservando el contexto, algo que antes no era posible ya que se perdía toda la información ya disponible.

Esta nueva versión de OpenClaw ha sido desarrollada con 933 colaboradores y consta de más de 16.000 solicitudes de extracción, como resultado la organización asegura que el servicio puede abarcar “más aspectos de la vida y trabajo” de los usuarios o, incluso, “convertirse en una herramienta multijugador para la familia o equipo”.