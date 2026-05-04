OpenAI permite iniciar sesión en OpenClaw con la cuenta de ChatGPT y la suscripción de pago

OpenAI ha anunciado que los usuarios ya pueden iniciar sesión en OpenClaw directamente con su cuenta de ChatGPT, de manera que puedan utilizar su suscripción en la plataforma de servicios de IA agéntica para llevar a cabo sus tareas más fácilmente.

OpenClaw, lanzada como Clawdbot y posteriormente renombrada como Moltbot, se popularizó en cuestión de días por su capacidad de controlar todas las funciones de un ordenador, como un agente al servicio del usuario capaz de llevar a cabo cualquier tarea.

Sin embargo, tras hacerse un nombre en el sector, el creador de OpenClaw, Peter Steinberger, anunció en febrero su incorporación al equipo de desarrollo de OpenAI, de manera que la ‘startup’ pasó a convertirse en una fundación y ha continuado funcionando de forma abierta e independiente, amparada por la compañía de Sam Altman.

Ahora, OpenAI ha anunciado que los usuarios pueden iniciar sesión en OpenClaw utilizando directamente su propia cuenta para el asistente de IA ChatGPT, como ha compartido el propio Altman en una publicación en la red social X.

De esta forma, los usuarios pueden acceder a todas las funciones de OpenClaw con la misma cuenta y aprovechar su suscripción de pago en ChatGPT, utilizando esta misma suscripción en la plataforma de IA agéntica.

Con ello, permite utilizar las capacidades avanzadas de sus modelos de última generación en ChatGPT para impulsar la amplia variedad de opciones de OpenClaw que, como un agente de IA, puede ejecutar todo tipo de tareas directamente en el ordenador, controlando incluso sesiones iniciadas en el navegador web, leyendo y editando en el sistema de archivos, entre otras competencias.

Esta decisión de OpenAI se contrapone a la posición de Anthropic, que anunció a principios de abril que cesaba la opción de utilizar las suscripciones de su asistente Claude en herramientas de terceros como OpenClaw.

En ese momento, alegó que las suscripciones “no fueron diseñadas para los patrones de uso de estas herramientas de terceros” y que estaban gestionando la demanda de Claude. No obstante, sí permiten el uso de sus modelos de IA con OpenClaw mediante su API de pago.

Conviene recordar que, a pesar de la popularidad que ha ido obteniendo Clawdbot entre los usuarios, el hecho de que tenga acceso a todo el equipo puede suponer un riesgo ante ciberataques o extensiones que encubren ‘malware’.