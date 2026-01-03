OpenAI mejora sus modelos de audio de cara lanzamiento de un nuevo dispositivo personal

OpenAI ha reorganizado sus equipos a nivel interno para mejorar los modelos de audio de cara al lanzamiento de un nuevo dispositivo personal sin pantalla, con el que pretende centrar la interacción con la IA mediante la voz.

La firma tecnológica ha dedicado los últimos dos meses a hacer cambios a nivel interno con el objetivo de impulsar sus modelos de audio, para lo que ha unificado equipos de ingeniería, producto e investigación.

Este movimiento pretende modernizar sus modelos de audio para habilite una interacción natural entre la inteligencia artificial y las personas, con capacidad para gestionar las interrupciones y hablar mientras se habla, según informa The Information.

Se espera que OpenAI presente un nuevo modelo de audio a principios de 2026, pero los trabajos estarían dirigidos a una nueva familia dispositivos sin pantalla que actuarían como compañeros de los usuarios.

OpenAI ya ha anunciado con anterioridad su intención de crear un dispositivo distinto del ‘smartphone’ que hará todo por el usuario mediante la interacción con la voz, y que desarrolla junto con Jonathan Ive, antiguo responsable de Diseño en Apple y cofundador de io, empresa que adquirió el año pasado.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, explicó que esperan construir un dispositivo que además de hacer cosas por los usuarios, sea contextualmente consciente de cuándo debería molestarlos y cuándo debería presentarles información o solicitar su opinión o no.