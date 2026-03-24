OpenAI cierra su aplicación de video Sora y se concentra en herramientas profesionales

La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI anunció el martes el cierre de Sora, su aplicación social de videos cortos, solo seis meses después de su lanzamiento.

“Decimos adiós a Sora”, escribió en X la empresa creadora de ChatGPT al confirmar esta decisión y su nuevo enfoque en herramientas profesionales de codificación y productividad antes de una posible introducción en bolsa este año.

Estas herramientas, capaces de hacer tareas de forma autónoma en los ordenadores de los usuarios, están en el centro de atención de los gigantes de Silicon Valley.

El cierre de Sora marca el fin de uno de los productos de IA destinados al público general más difundidos el año pasado.

OpenAI señaló que próximamente comunicará el calendario de cese de Sora, un gran consumidor de potencia de cálculo, así como las opciones para que los usuarios conserven sus creaciones.

El cierre ocurre en un momento delicado para OpenAI, cuyo modelo económico está cada vez más comprometido cuando los costos se disparan más rápido que los beneficios, pese a sus casi mil millones de usuarios diarios en el mundo.

A mediados de febrero, OpenAI contrató al programador austríaco Peter Steinberger, creador de OpenClaw, un software para el desarrollo de agentes de IA, capaces de gestionar desde correos electrónicos hasta programar aplicaciones.

Por su parte, Anthropic desplegó el lunes una funcionalidad de agentes de IA para su modelo Claude, que ahora puede controlar el ordenador del usuario para realizar tareas de forma autónoma.

La gigante Disney, que había concedido en diciembre una licencia de uso de imagen de sus personajes animados en Sora, se retirará de esta alianza, según una fuente citada el lunes por el medio Hollywood Reporter. A cambio, el estudio se había comprometido a invertir mil millones de dólares en OpenAI.