Nintendo lanzará la consola Switch 2 con batería reemplazable y dejará de vender la original en febrero de 2027

Nintendo ha anunciado la llegada de su nueva consola Switch 2 con batería reemplazable, que estará disponible en otoño de cara a cumplir las próximas regulaciones europeas sobre baterías que entrarán en vigor a mediados de febrero de 2027, periodo en el que también dejará de vender la Nintendo Switch original.

La compañía ya informó de que estaba trabajando en una versión de su consola con baterías reemplazables a principios de junio, con la idea de alinearse con el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos.

Concretamente, este reglamento exige que a partir del 18 de febrero de 2027, las baterías integradas en determinados dispositivos vendidos en la UE, como las consolas, “deben ser fácilmente reemplazables por los usuarios finales en cualquier momento de la vida útil del producto”.

Ahora, Nintendo ha compartido el calendario de llegada para estas nuevas consolas Switch 2 y sus mandos con baterías intercambiables, que estarán disponibles en Europa a partir de otoño de este año para su compra por parte de los usuarios.

Así lo ha explicado la compañía de videojuegos en un comunicado en su web, donde ha detallado que “se empezará a reemplazar progresivamente” una selección de sus productos disponibles en Europa, por versiones modificadas con batería sustituible.

“No habrá ninguna diferencia de funcionalidad entre los productos actuales y las versiones modificadas”, ha asegurado Nintendo. Sin embargo, sí varían cuestiones como que la nueva consola Nintendo Switch 2 con batería intercambiable contará con una capacidad de 5.172 mAh, alrededor de un 1 por ciento menos que la batería de la versión actual (5.220 mAh). Igualmente, el peso también varía ligeramente ascendiendo a los 411 gramos, aproximadamente 10 gramos más que en la versión actual.

Por su parte los mandos Joy-Con 2 acoplados a la consola también contarán con batería sustituible con el usuario. En este caso, variará igualmente su peso, que aumentará ligeramente de los 534 a los 548 gramos.

Durante el invierno, Nintendo también lanzará una versión de su Mando Pro de Nintendo Switch 2 con batería intercambiable, en este caso, su capacidad de batería disminuirá un 16 por ciento hasta los 897 mAh y su peso también disminuirá a los 228 gramos (frente a los 235 gramos actuales).

Finalmente, a principios de 2027, Nintendo lanzará la versión de su mando de Nintendo 64 para Nintendo Switch y de su mando de Nintendo GameCube para Nintendo Switch 2, con baterías intercambiables.

A pesar de este calendario de lanzamiento previsto, que se detallará más próximamente, Nintendo también ha advertido que “las versiones modificadas de producto” no empezarán a lanzarse en todos los países europeos al mismo tiempo. Igualmente, ha matizado que la ventana de lanzamiento “puede cambiar en función de la fabricación, la distribución y otros factores”.

Con respecto a los kits de batería de repuesto para cada producto, la compañía japonesa también ha concretado que se podrán adquirir a través de su tienda Nintendo Store.

EN FEBRERO DE 2027 DEJARÁ DE VENDER LA NINTENDO SWITCH ORIGINAL

Junto a toda esta información, la firma también ha querido matizar que, durante este año 2026, se seguirán fabricando consolas Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED, por lo que, en general, “deberían estar disponibles en Europa a lo largo de todo el año”.

Sin embargo, ha especificado que a mediados de febrero de 2027, “casi diez años después del lanzamiento de Nintendo Switch”, dejará de vender oficialmente a las tiendas de ‘hardware’, así como a través de la Nintendo Store, los modelos de Nintendo Switch mencionados.

Esto se debe a que la compañía no está trabajando en una nueva versión de las consolas Nintendo Switch, Switch Lite y el modelo OLED con baterías reemplazables, por lo que tendrá que dejar de venderlas.