Nintendo lanza la app infantil ¡Hola, Mario! y limita el tiempo de juego

Nintendo ha lanzado la aplicación gratuita ¡Hola, Mario! para que los jugadores más jóvenes puedan interactuar con la cara del personaje más emblemático de la compañía, tirando de sus bigotes, girándola o estirándola.La última novedad del universo de Super Mario Bros forma parte del lanzamiento de la colección 'My Mario', diseñada para niños pequeños y sus padres. Está compuesta por juguetes como bloques de madera, peluches, sonajeros, una serie de cortometrajes, y la propia aplicación.La aplicación ¡Hola, Mario! permite a los más pequeños jugar con la cara de Mario, girándola, estirándola, tirando de sus bigotes, o también interactuar con otros objetos como champiñones, estrellas y tuberías. Además, también está la función de jugar a "cucutrás" con Mario, aunque a veces saldrá un fantasma Boo.Una de las principales características con las que cuenta la aplicación es la limitación en el tiempo de juego. Transcurrido un rato, Mario se "irá a dormir" y ya no se podrá jugar con él. De esta forma, los padres pueden configurar el tiempo que dedican sus hijos al juego.La aplicación está disponible desde este jueves tanto para 'smartphones' y tabletas como las consolas Nintendo Switch y Nintendo Swtich 2. Se puede descargar de forma gratuita desde la Play Store de Google, la App Store de Apple y la eShop de Nintendo. Además, no requiere conexión a internet.