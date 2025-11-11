Netflix unirá a la oferta de videopódcast programas originales y exclusivos

Netflix unirá a la oferta de pódcast en vídeo de Spotify contenido original que sea exclusivo de su plataforma de ‘streaming’, como parte de la ampliación de su catálogo de contenido de entretenimiento.

Las dos compañías anunciaron a mediados de octubre un acuerdo por el que 16 programas en formato vídeo de Spotify se unirán a los contenidos que actualmente ofrece Netflix -series y películas, documentales, deportes y videojuegos- para ampliar la oferta de contenidos de entretenimiento.

La incursión de Netflix en los pódcast no será algo puntual, según el periodista de Bloomberg Lucas Shaw. En su boletín ‘Screentime’, informa de que la compañía ha encargado la producción de pódcast originales que sean exclusivos y de que también busca conseguir programas con derechos, según fuentes conocedoras de estos planes.

Uno de los problemas que plantea Shaw es que los pódcast tienen su audiencia en las plataformas de escucha, pero que Netflix se introduce desde cero en este contenido, lo que significa que el público potencial será pequeño en comparación con el resto de su oferta de entretenimiento.

Por ello, la compañía desplegará una campaña de marketing que dé a conocer los pódcast y realizará algunos cambios en la aplicación, según las fuentes. No se sabe si modificará el algoritmo, que suele reducir la visibilidad de los vídeos con menor audiencia.

La alianza entre Netflix y Spotify se materializará a principios de 2026, y se centrará en videopódcast de estilo de vida y cultura, de deportes y relacionados con crímenes reales.