Netflix defiende el uso de la IA en 300 de sus títulos: "habrían tenido que prescindir de planos y secuencias clave"

El uso de la inteligencia artificial (IA) generativa está cada vez más extendido en Netflix, tanto en la plataforma para impulsar el descubrimiento de nuevos programas como en la producción de nuevos contenidos, donde ya se ha empleado en al menos 300 títulos propios, lo que ha permitido matener "planos y secuencias clave".

La compañía tecnología utiliza los grandes modelos de lenguaje (LLM) para comprender mejor las preferencias de los usuarios y crear experiencias "más personalizadas, inmersivas e interactivas", que les faciliten el descubrimiento.

La búsqueda de contenidos también se ha vuelto más avanzada con la función de voz y la capacidad de utilizar el lenguaje natural, como ha expuesto la compañía con motivo de los resultados del segundo trimestre de 2026.

El uso de la IA generativa también se ha impulsado en todo el ciclo de vida de la producción, lo que incluye no solo el concepto y la previsualización, sino también las fases de postproducción y la entrega final. "Estamos generando resultados de mayor calidad, de manera más rápida y eficiente de lo que habríamos logrado con los métodos tradicionales", ha comentado el presidente y director de Netflix, Theodore A. Sarandos, durante a llamada con inversores.