Nano Banana llega a Google Earth para generar imágenes personalizadas basadas en el mundo real con contenido satelital

Google ha introducido las capacidades de inteligencia artificial (IA) de su modelo Nano Banana 2 en Google Earth, de manera que los usuarios podrán generar imágenes personalizadas basadas en el mundo real, utilizando el contenido satelital, aéreo y 3D de la aplicación web.

El gigante tecnológico lanzó Nano Banana 2, basado en el modelo Gemini 3.1 Flash Image, en febrero de este año, con capacidades de razonamiento mejoradas y alta precisión para generar imágenes profesionales, pero con una velocidad “ultrarrápida”.

Ahora, Google pretende integrar estas capacidades de creatividad y generación de imágenes directamente en su servicio de Google Earth, de cara a ofrecer a los usuarios nuevas formas de reimaginar el mundo real.

En este sentido, como ha explicado en un comunicado en su web, por primera vez, los usuarios podrán utilizar las imágenes satelitales, aéreas y 3D de Google Earth junto con Nano Banana, para crear conceptos basados en el mundo real.

Para generar este contenido, bastará con hacer zoom en un lugar concreto del mundo en Google Earth en la web y seleccionar la opción ‘Crear imagen’. Tras ello, con indicaciones de texto, los usuarios deberán describir aquello que quieran ver.

Como ha ejemplificado la compañía, esto permitirá representar una imagen hiperrealista de cómo lucían las ruinas de Pompeya en el año 78 d.C., utilizando imágenes de las ruinas actuales. Igualmente, también permite crear infografías personalizadas para aprender sobre un lugar sin salir de Google Earth.

La introducción de Nano Banana 2 también tiene otras aplicaciones, como que arquitectos y urbanistas puedan presentar más fácilmente un proyecto inmobiliario en el entorno real. De la misma forma, también se puede utilizar para rediseñar un jardín o crear una casa en un terreno vacío.

Con todo, la generación de imágenes con Nano Banana ya está disponible a nivel mundial para los usuarios de Google Earth en la web.