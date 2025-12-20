Multiverse Computing aterriza en Madrid, en su meta de posicionarse como la principal empresa de IA

Multiverse Computing ha anunciado su llegada a Madrid, con la apertura de nuevas oficinas donde dispondrá de un espacio “estratégico” para reforzar su presencia en la capital, de cara a continuar impulsando innovación y ofrecer un soporte más cercano a clientes y partners, consolidando su posición como proveedor español de modelos de inteligencia artificial (IA).

La compañía ha trasladado cómo estas nuevas oficinas son un paso más dentro de su estrategia de crecimiento, que se suman a la sede de San Sebastián y a las oficinas internacionales situadas en París (Francia), Londres (Reino Unido), Múnich (Alemania), Milán (Alemania) y San Francisco (Estados Unidos), entre otras.

Así, ubicadas en el número 200 del Paseo de la Castellana en Madrid, las nuevas oficinas de Multiverse Computing reúnen a más de 60 profesionales especializados en ingeniería de ‘software’, así como ‘machine learning’, análisis de datos y arquitectura de soluciones, entre otras tecnologías.

De esta forma, la compañía ha explicado que el objetivo de la nueva sede es el de avanzar en la expansión y adopción de sus modelos de IA CompactifAI. Esto son, grandes modelos de lenguaje (LLMs) comprimidos por la tecnología de Multiverse que, basada en tecnología cuántica, permite su adopción con un uso reducido de costes y un consumo energético más bajo, todo ello sin comprometer la precisión.

Así lo ha detallado el cofundador y CEO de Multiverse Computing, Enrique Lizaso, en un comunicado, quien ha manifestado que la nueva oficina en Madrid será el epicentro desde donde impulsarán proyectos que acerquen los modelos CompactifAI a “más organizaciones y sectores”. Esto, ayudará a las empresas a “aprovechar todo el potencial de la IA de forma eficiente y sostenible”.

“Contar con un equipo especializado en Madrid nos permitirá trabajar más cerca de nuestros clientes y partners, ofreciendo soporte directo y fortaleciendo nuestra presencia en uno de los principales centros de innovación tecnológica de Europa”, ha concluido Lizaso. Por tanto, permitirá que la compañía continúe avanzando para posicionarse como la principal empresa de IA española.

Con todo ello, cabe destacar que, desde el nacimiento de Multiverse Computing en San Sebastián en 2019, la compañía ha experimentado un crecimiento acelerado, aumentado este año por una ronda de financiación de 189 millones de euros.

Siguiendo esta línea, la tecnológica ha matizado que esta inversión, respaldada por fondos internacionales, corporativos y públicos, permitirá reforzar la presencia de Multiverse “en los principales hubs tecnológicos”, así como continuar impulsando el desarrollo de modelos de IA comprimidos, atraer talento especializado y avanzar hacia convertirse en “uno de los unicornios europeos más relevantes”.

De la mano de estos objetivos, Multiverse Computing también ha concluido que progresará en su compromiso de contribuir a consolidar el papel de España como “referente en innovación y desarrollo sostenible en IA”.