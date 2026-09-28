Mojang presenta The Sift, la primera nueva dimensión de Minecraft en 14 años, y detalla Dungeons II y Minecraft World

Mojang, bajo el marco del evento Minecraft LIVE, ha desvelado las novedades en torno a su juego de construcción y supervivencia Minecraft, entre las que destacan la nueva dimensión The Sift, los detalles del próximo Minecraft Dungeons II y las novedades de Minecraft World, además de otros anuncios.

Minecraft LIVE, el evento virtual oficial y anual organizado por Mojang Studios y Microsoft, ha celebrado este fin de semana para que el estudio de videojuegos presentara las novedades más importantes que llegan al universo de Minecraft, tal y como detalla en una publicación en su web.

La primera de ellas es Minecraft Dungeons II, que llega el 29 de septiembre como una evolución del primer título con más personalizaciones de los personajes, un combate más accesible y aventuras multijugador en cooperativo. Además, los jugadores tendrán la posibilidad de explorar por primera vez la nueva dimensión de Minecraft: The Sift.

The Sift es justamente la gran novedad para Minecraft, ya que es la primera nueva dimensión en más de 14 años y se suma al Overworld, el Nether y el End como la cuarta dimensión del título basado en construcción y en el modo de supervivencia.

The Sift llegará a Minecraft Java & Bedrock el próximo año e incluirá nuevos mobs, mientras que en Minecraft Dungeons II cuenta con zonas como Meadow y Carapace. Además, llegarán nuevos paquetes de sonidos cómicos y variados, disponibles a través del Minecraft Marketplace.

NUEVOS GAME DROPS

Como nueva forma de contenido para aumentar la experiencia de juego de Minecraft, Mojang ha anunciado también el próximo Game Drop, que se incluirá cuevas de hielo subterráneas con carámbanos y cristales de hielo. Asimismo, se añadirá una nueva variante del enemigo más reconocido de Minecraft, el zombi congelado, que provocará un efecto de congelación al atacar y, alguna de sus variantes serán capaces de lanzar bolas de hielo a distancia.

Otra de las novedades presentadas en Minecraft LIVE está enfocada en facilitar el acceso a los nuevos creadores al reducir las barreras de entrada gracias a una mejora de las herramientas y sistemas que se encargan de la creación, gestión y publicación de contenido dentro de la comunidad.

Mojang también ha dado los detalles de la apertura del parque Minecraft World en Londres, en Chessington World of Adventures Resort, en 2027. Los visitantes tendrán la posibilidad de poder dormir en el primer Minecraft World Hotel (con restaurante marino) y subir a la primera montaña rusa inspirada en el juego de construcción, Escape the Nether.

El estudio de videojuegos también aprovechó la ocasión para anunciar que Minecraft llegará a Nintendo Switch 2 el 27 de octubre, así como celebrará el décimo aniversario de Minecrafr: Education Edition. Por otra parte, ha anunciado un nuevo desafío comunitario llamado Hacia la Naturaleza Salvaje, que está centrado en colocar 50 millones de camas de paja y 200 millones de cojines.