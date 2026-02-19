Microsoft reconoce un error que permite a Copilot resumir correos con contenido confidencial

Microsoft ha reconocido un error de Office que ha permitido a la inteligencia artificial (IA) de Copilot acceder y resumir el contenido de correos electrónicos confidenciales sin permiso desde finales de enero.

La compañía incorporó Copilot Chat en las aplicaciones de Office como Word, Excel y PowerPoint el pasado mes de septiembre para que los usuarios pudieran trabajar con el asistente de IA cuando estuvieran redactando un documento, analizando una hoja de cálculo o revisando el correo electrónico.

Sin embargo, el portal Bleeping Computer recogió una alerta sobre un error del 21 de enero, identificado como CW1226324, que afectaba a la función de chat en la ventana de asistencia de Copilot para leer y resumir correos electrónicos, incluso en aquellos marcados con etiquetas de “confidencial”, a los que no debería tener acceso.

Por su parte, Microsoft reconoció el fallo, señalando que se debió a un error de código no especificado. “Un problema de código permite que Copilot recopile elementos de las carpetas de elementos enviados y borradores, aunque se hayan establecido etiquetas de confidencialidad”, indicó la compañía.

A principios de febrero implementó una solución, aunque actualmente continúa monitorizando la situación, según el medio citado.