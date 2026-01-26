Microsoft presenta Maia 200, el chip acelerador de IA que maximiza la eficiencia de la inferencia

Microsoft ha anunciado el lanzamiento de Maia 200, un chip acelerador de inteligencia artificial (IA) diseñado específicamente para razonamiento moderno y modelos de lenguaje extensos.

Maia 200 está optimizado específicamente para la inferencia de IA, ofrece el rendimiento por dólar más eficiente como resultado de un nuevo sistema y una arquitectura de silicio diseñados para maximizar la eficiencia de la inferencia.

Proporciona 10,1 PFLOPS en precisión de 4 bits (FP4) y alrededor de 5 PFLOPS en 8 bits (FP8). Según Microsoft, ofrece tres veces el rendimiento FP4 del Amazon Trainium de tercera generación y un rendimiento FP8 superior al del TPU de séptima generación de Google.

Asimismo, combina 272MB de SRAM en línea con 216GB de HBM3e, lo que proporciona 7 TB/s de capacidad de ancho de banda de HBM para dar servicio a operaciones con uso intensivo de datos, al tiempo que minimiza el tráfico fuera del chip, lo que, como explica Microsoft, reduce la demanda de ancho de banda de HBM y mejora la eficiencia energética general.

La compañía tecnológica asegura que, en términos prácticos, un nodo Maia 200 puede ejecutar los modelos más grandes disponibles actualmente en el mercado, con un amplio margen para modelos aún mayores en el futuro.

Maia ya está desplegado en la región de centros de datos US Central de Microsoft. Los primeros sistemas Maia 200 ya están impulsando nuevos modelos del equipo de Microsoft Superintelligence, acelerando proyectos de Microsoft Foundry y dando soporte a Microsoft Copilot.