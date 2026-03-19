Microsoft desarrolla una tecnología de comunicación con MicroLED de bajo coste para los centros de datos

Microsoft ha anunciado avances en tecnologías como MicroLED y la fibra de núcleo hueco (HCF, por sus siglas en inglés), diseñadas para superar las limitaciones de conectividad y mejorar la eficiencia energética en los centros de datos.

La nueva teconología basada en MicroLED, diseñada en el Microsoft Research Lab de Cambridge (Reino Unido) con la colaboración de los equipos de Azure, presenta diversas ventajas frente a la tecnología actual basada en láser, como la reducción del 50 por ciento del consumo energético.

En esta línea, Microsoft ha llevado a cabo una prueba de concepto junto a MediaTek y otros proveedores con el objetivo de reducir el tamaño de la tecnología MicroLED e integrarla en un dispositivo transceptor compatible con los equipos que se utilizan actualmente en los centros de datos.

Esta nueva tecnología emplea una fibra óptica de imagen para transportar los fotones de un extremo a otro. “Se parece a una fibra óptica convencional, pero en su interior contiene miles de núcleos”, ha destacado el investigador principal del proyecto y Partner Research Manager de Microsoft, Paolo Costa.

Microsoft ha explicado en su web que los centros de datos trabajan con dos tipos de cables para transmitir la información entre servidores: fibra óptica y cobre, ambos con limitaciones. El cobre mantiene altas velocidades de transmisión a distancias relativamente cortas, mientras que la fibra óptica exige un mayor consumo energético.

Frente a estas limitaciones, el sistema basado en MicroLED es más fiable que los sistemas de fibra óptica basados en láser, que pueden verse afectados por cambios de temperatura o el polvo, y además cuenta con miles de canales independientes que envían los fotones en patrones.

“El concepto de utilizar LED para enviar datos de forma más barata y con menor consumo energético que el cobre o la fibra óptica parecía casi una fantasía. [Pero] tiene el potencial de transformar prácticamente todos los aspectos de la infraestructura informática”, ha señalado el Technical Fellow y Corporate Vice President de Microsoft Research, Doug Burger.

Esta nueva tecnología podría comenzar a comercializarse junto a socios industriales del sector a finales de 2027, según ha avanzado Costa.

SOLUCIÓN DE FIBRA DE NÚCLEO HUECO

El otro avance de Microsoft pasa por la fibra de núcleo hueco (HCF), una tecnología que ya se está utilizando en algunas regiones de Microsoft Azure y que se está desplegando a nivel global de forma progresiva.

La compañía ha destacado su papel como pionera en la implementación de esta tecnología, que permite una transmisión de datos hasta un 47 por ciento más rápida y una reducción de la latencia de aproximadamente un 33 por ciento en comparación con la fibra óptica convencional de modo único.

La tecnología HCDF y el sistema MicroLED son complementarias, ya que contribuyen a un mismo objetivo: ofrecer los servicios de nube de Azure de la forma más rápida y eficiente posible, como ha destacado el director general de Azure Hyperscale Networking en Microsoft, Frank Rey.