Microsoft Defender aislará automáticamente los dispositivos comprometidos por un ciberataque

Microsoft prepara una protección adicional para las organizaciones frente a los ciberataques, con el aislamiento automático del dispositivo afectado para evitar que se extienda al resto del sistema.

Microsoft Defender para punto de conexión es la solución de Microsoft para las empresas y organizaciones que protege la infraestructura digital y combate en cualquier sistema el ‘ransomware’.

La actualización de esta solución de ciberseguridad aislará automáticamente y de manera temporal los dispositivos comprometidos para evitar que un ataque afecte al sistema de la organización al completo. Forma parte de la interrupción automática de ataques.

“El aislamiento bloquea la mayor parte del tráfico de la red mientras mantiene el dispositivo conectado a los servicios de seguridad”, ha explicado la compañía tecnológica en la actualización de mayo de funciones en vista previa.

En concreto, el dispositivo aislado sigue en contacto con Microsoft Defender para punto de conexión, para que pueda seguir monitorizándolo. El personal de seguridad podrá hacer un seguimiento en el portal de Defender y liberar el dispositivo en cualquier momento.