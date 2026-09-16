Meta prepara unas gafas inteligentes sin cámara que ofrezcan mayor privacidad

Meta pretende ampliar su catálogo de gafas inteligentes con un modelo sin cámara que ofrezca mayor privacidad y que mantendrá la interacción con el asistente Meta AI y el agente Muse.

La firma tecnológica desarrolla un modelo de gafas inteligentes que se conoce a nivel interno como Luna, dirigido a dar respuesta a las preocupaciones sobre privacidad que generan sus modelos con cámara.

Pese a contar con un indicador LED que advierte de que la cámara está en uso, una par de los usuarios de este dispositivo ha intentado taparlo o romperlo para grabar en secreto a la gente de su alrededor.

Meta ha actualizado el software en varias ocasiones para desactivar la cámara en caso de que se detecte algún tipo de manipulación en el LED, pero las dudas sobre la privacidad siguen.

El luego par de gafas no tendrá cámara, como ha indicado fuentes conocedoras de este asunto a The Information. Esto permitirá que tenga un diseño de patilla más fino, aunque integrará seis micrófonos y altavoces para interactuar con la IA.

En concreto, los usuarios podrán hablar y plantear sus preguntas a Meta AI y a Muse, y un botón físico en un lateral permitirá activa al asistente de IA. Según las fuentes, está previsto que este modelo llegue en otoño.

Recientemente, la compañía ha anticipado la existencia de ‘Project Phoenix’ con una actualización de Horizon OS. En este caso, se trata de unas gafas de realidad mixta.

Meta celebrará los días 23 y 24 de septiembre su evento anual Meta Connect, centrado en las tecnologías y los servicios inteligencia artificial y que dan forma al multiverso.