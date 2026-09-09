Meta lanza Muse, su agente de IA personal que reserva viajes, renegocia facturas y convierte objetivos en planes

Meta ha anunciado el lanzamiento de Muse, su nuevo agente de Inteligencia Artificial (IA) personal que ayuda a los usuarios en una gran variedad de tareas que van desde reservar un viaje, gestionar el calendario o rellenar formularios hasta renegociar una factura o realizar un pago (‘checkout’) tras la confirmación previa.

La tecnológica ha dado todos los detalles de Muse desde su web, un agente de IA personal interactivo y seguro que ha sido diseñado para realizar todo tipo de tareas complejas (gestión de calendario, realizar pagos seguros o rellenar un formulario para firmarlo), ejecutar proyectos e incluso convertir objetivos a largo plazo en planes de acción.

Es decir, que es el siguiente paso tras los chatbots tipo ChatGPT o Claude, en los que hay que introducir texto para que el asistente responda. Muse es un agente de IA que se encarga de realizar gestiones de todo tipo por el usuario, aunque para ello necesita la conexión a las ‘apps’ que usa diariamente, y entre las que se pueden encontrar desde Gmail y Google Calendar hasta las propias del ecosistema de Meta como WhatsApp, Instagram y Facebook, pasando por otras como Plaid (finanzas) o Apple Health.

“Las personas eligen a qué aplicaciones se conecta Muse y exactamente cuánto acceso recibe. Para cosas como el correo electrónico, las personas eligen qué puede hacer Muse, ya sea solo leer su correo o también enviar correos en su nombre”, señala Meta en el anuncio en su web para trasladar a continuación que “pueden cambiar el acceso o desconectar un servicio cuando lo deseen”.

En lo que respecta a la conexión de ciertas ‘apps’ por las que pasan los datos sensibles e información de la vida de las personas, se plantean dudas sobre una compañía cuya IA ha de manejar datos sensibles, como pueden ser las operaciones bancarias del usuario, para resultar eficiente, y de la que recientemente se supo que introdujo en secreto código de reconocimiento facial en la ‘app’ que se encarga del control de las gafas inteligentes con IA, y que finalmente eliminó.

En el propio anuncio de Muse, Meta ha dado los detalles del entorno seguro Muse Secure VM, que se basa en una serie de pilares para proteger la privacidad, seguridad y control del usuario, como el aislamiento en la nube (cada usuario cuenta con una máquina virtual dedicada con sus datos), un agente supervisor independiente que revisa las acciones de Muse a nivel del sistema y el cierre y protección de credenciales (Muse no tiene acceso visible a las contraseñas y métodos de pago del usuario).

Según menciona Meta, Muse no comparte las conversaciones y los datos en su máquina virtual con los sistemas de publicidad de la tecnológica.

Muse de Meta se está desplegando en Estados Unidos en iOS, Android y a través de la versión web, y llegará próximamente a las gafas de IA de la compañía.