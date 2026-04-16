Meta lanza las sugerencias de galería en Facebook

Meta ha lanzado una nueva función de sugerencias de galería, que propone a los usuarios montajes y ediciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para compartir fotos y vídeos.

La compañía busca una mayor interacción de los usuarios dentro de la plataforma: “Muchas personas capturan momentos de su vida, pero rara vez los comparten, ya sea porque no creen que sus fotos o videos sean dignos de ser compartidos, o simplemente porque no tienen tiempo para crear algo especial”, ha explicado en un comunicado en su blog.

Para ello, ha incorporado las sugerencias de galería, que utilizan la IA para analizar el contenido multimedia de la galería del teléfono móvil para encontrar momentos destacados, para mostrar a continuación collages, montajes creativos o vídeos que se pueden compartir en Facebook.

No obstante, la función es opcional y voluntaria, ya que para utilizarla, los usuarios tienen que dar permiso a la plataforma para que pueda acceder a la galería de sus dispositivos, como ha indicado la empresa. Además, se puede activar y desactivar en cualquier momento.

En cuanto a la privacidad, Meta ha subrayado que las sugerencias de galería son privadas y que el usuario siempre tendrá el control de los contenidos compartidos. La compañía ha aclarado que no usará las fotos y vídeos de la galería para anuncios ni para entrenar a sus modelos de IA, a menos que el usuario los publique o interactúe con funciones como Meta AI. Las sugerencias de galería ya están disponibles para los usuarios de Facebook de la Unión Europea y Reino Unido.