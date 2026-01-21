Meta considera “autodestructivo” que UE ataque tecnológicas de EEUU por Groenlandia

Un ejecutivo de Meta advirtió este miércoles que sería “autodestructivo” que la Unión Europea golpee las empresas tecnológicas estadounidenses en represalia a la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

“Creo que sería especialmente autodestructivo para Europa tomar como blanco las tecnológicas”, dijo Joel Kaplan, director de asuntos globales de Meta, propietaria de Facebook, al margen del Foro Económico Mundial, en Davos.

En ese foro se espera que el presidente estadounidense Donald Trump insista en que su país debe asumir el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

La advertencia de Kaplan llega en momentos en que los países de la UE discuten como responder a la amenaza de aranceles, o a una tentativa de Estados Unidos de tomar Groenlandia por la fuerza.

Las empresas estadounidenses de tecnología tienen una posición dominante en varios mercados de Europa, como el segmento de teléfonos móviles, redes sociales y servicios de nube.

Por ello algunos países europeos se plantean obstaculizar el acceso de esos gigantes al mercado del bloque.

“Millones de pequeñas empresas dependen de nuestros servicios para llegar a los clientes, hacer crecer sus negocios y crear empleo en Europa. (...) Sólo va a llevar a una espiral de represalias aún mayor, lo que será perjudicial para todos”, dijo Kaplan.

Sin embargo, admitió que “los gobiernos europeos tendrán que tomar sus decisiones sobre lo que consideran lo mejor para el pueblo y la economía europea”.

Este miércoles el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, instó a los europeos a evitar la “ira refleja” y a sentarse con Trump en Davos para escuchar sus argumentos sobre la adquisición de Groenlandia.

Mientras tanto, funcionarios europeos han comenzado a explorar la posibilidad de lanzar el llamado mecanismo anticoerción de la UE, el arma comercial más poderosa del bloque, a veces llamada la “opción nuclear” o “bazuca”.

Esto podría implicar aranceles sobre productos estadounidenses, restricciones a la exportación de bienes estratégicos y la exclusión de empresas estadounidenses de licitaciones en Europa.