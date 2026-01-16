Meta cerrará Horizon Workrooms a partir del 16 de febrero, en el marco de los recortes del metaverso

Meta ha anunciado el cierre de su servicio para reuniones de trabajo en realidad virtual (RV) Horizon Workrooms, que dejará de estar disponible a partir del 16 de febrero de este año eliminando toda la información relacionada, una decisión enmarcada en sus recortes a la división encargada del metaverso.

El metaverso fue la gran apuesta de Meta cuando renombró la compañía en 2020. Se trata de un entorno inmersivo en 3D compartido por múltiples usuarios, en el que se puede interactuar a través de una interpretación digital de nuestra imagen física, conocida como avatar.

En este marco, la compañía liderada por Mark Zuckerberg anunció su nueva plataforma Horizon Workrooms en el año 2021, cuando la lanzó como un servicio que permite llevar a cabo reuniones de trabajo en entornos digitales a través de sus visores de realidad virtual.

Entonces, se lanzó para los Oculus Quest 2, siendo posible interactuar con el resto de personas a través de sus avatares. Actualmente, se ofrece como un servicio disponible para las versiones de visores Meta Quest que comercializa la compañía o desde una pantalla 2D.

Sin embargo, Meta ha detallado ahora que descontinuará Horizon Workrooms como aplicación independiente, a partir del próximo 16 de febrero de este año, según ha trasladado en un comunicado en su página de ayuda.

“Workrooms ha demostrado que Meta Horizon puede ayudar a que grupos de personas trabajen, colaboren y se conecten entre sí. Desde entonces Meta Horizon se ha convertido en una plataforma social que admite una amplia gama de aplicaciones y herramientas de productividad”, ha valorado la tecnológica.

Como consecuencia, ha decidido que Horizon Workrooms deje de estar disponible como aplicación independiente para enfocarse en los servicios de la plataforma Meta Horizon.

En este sentido, después del cese del servicio en febrero, los usuarios ya no podrán acceder a Workrooms y todos los datos asociados se eliminarán. Hasta entonces, los usuarios podrán descargar la información asociada con su cuenta y de las reuniones que hayan llevado a cabo.

Asimismo, para continuar reuniéndose a través de sus visores de RV Meta recomienda utilizar aplicaciones disponibles en Meta Horizon como Arthur, Microsoft Teams y Zoom Workplace. Igualmente, la aplicación Meta Quest Remote Desktop también permanecerá disponible para emular varios monitores virtuales en el visor.

Siguiendo esta línea, Meta también ha compartido en otra notificación de su página de ayuda que detendrá la venta de servicios gestionados de Meta Horizon y de SKUs comerciales de Meta Quest a partir del 20 de febrero de este año. Es decir, que tampoco venderán más auriculares y ‘software’ como servicio para empresas. No obstante, las compañías que ya dispongan de este servicio continuarán recibiendo soporte hasta el 4 de enero del 2030.

RECORTES EN EL METAVERSO

El cese de estos servicios coincide con un momento de recortes que Meta está llevando a cabo en su división encargada del metaverso, Reality Labs, en la que ha despedido a más de mil empleados, en torno al 10 por ciento de su plantilla, compuesta por unos 15.000 trabajadores. Esta división se encarga desde 2020 de la investigación y el desarrollo de los productos de RV y realidad aumentada.

Como resultado de estos recortes, Meta ha descontinuado recientemente tres estudios de desarrollo de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual. Es el caso de Twisted Pixel, Sanzaru Games y Armature.

Con todo ello, Meta pretende centrar sus esfuerzos en los dispositivos móviles y la inteligencia artificial, lo que también supone recortes en la inversión en realidad virtual.

A pesar este panorama, medios como Bloomberg han recogido que Meta no dejará de desarrollar el metaverso, pero continuará trabajando en ello con un enfoque centrado en los ‘smartphones’, donde están disponibles servicios como Horizon Worlds, en lugar de enfocarse en los visores de RV como se pretendió desde un principio.