Meta actualiza su aplicación Meta AI con un nuevo ‘feed’ de Vibes para crear y compartir vídeos de IA

Meta ha lanzado un nuevo ‘feed’ en su aplicación Meta AI llamado Vibes, un espacio pensado para que los usuarios creen y compartan vídeos cortos generados por inteligencia artificial (IA), de cara a facilitar la búsqueda de “inspiración creativa y la experimentación” con las herramientas multimedia de Meta AI.

La compañía tecnológica ha explicado que, con esta actualización, pretende dar “el primer paso” hacia una nueva forma de descubrir, crear y compartir vídeos de IA, ya que los usuarios podrán darle vida a sus ideas con nuevas opciones de creación visual con IA.

Concretamente, la nueva pestaña Vibes en Meta AI permitirá facilitar la búsqueda de “inspiración creativa”, así como la “experimentación” con las herramientas multimedia de Meta AI, ya que permite acceder a una variedad de vídeos generados por IA de creadores y comunidades, según ha recogido en una publicación en su página web.

Asimismo, Meta ha asegurado que el ‘feed’ se personaliza con el tiempo y que, si algún contenido llama la atención, los usuarios podrán crear un vídeo propio, remezclar lo que se ve o compartirlo con amigos y seguidores, ya sea agregando nuevas imágenes o ajustando los estilos como se prefiera.

Así, las creaciones se pueden publicar directamente en el feed de Vibes, así como en Instagram, Facebook Stories y Reels. Siguiendo esta línea, si se ve un vídeo de Meta AI en Instagram, se puede tocar para remezclarlo en la aplicación de Meta AI.

Más allá de Vibes, la compañía ha recordado que la aplicación Meta AI sigue siendo la plataforma para gestionar las gafas con IA, capturar momentos y explorar posibilidades creativas con fotos y vídeos, ya que el asistente de Meta AI puede ofrecer respuestas, ideas e inspiración.

Meta ha apuntado que sigue trabajando en herramientas y modelos de creación “aún más potentes” con varios artistas visuales y creadores talentosos, y los implementarán “más ampliamente en el futuro”.