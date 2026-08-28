Mañana se celebra el Día del Gamer

La empresa de consultoría Soluciones Seguras recordó que el Día del Gamer se celebra cada 29 de agosto para reconocer a los aficionados de los videojuegos, impacto cultural y económico de la industria.

De acuerdo con los datos citados por Soluciones Seguras, el 82% de los usuarios de internet en el mundo juega videojuegos desde algún dispositivo. En Latinoamérica, la comunidad alcanzó los 372,3 millones de jugadores, un aumento interanual de 4,5%, según el Global Games Market Report 2025 de Newzoo.

El crecimiento del sector también lo convierte en un objetivo para los ciberdelincuentes. Las cuentas de videojuegos pueden almacenar contraseñas, información personal y métodos de pago, elementos que pueden ser utilizados para realizar compras no autorizadas o tomar el control de una cuenta.

Entre las amenazas se encuentran los infostealers, programas diseñados para robar credenciales y otros datos sensibles, así como engaños que ofrecen contenido gratuito, hacks o ventajas dentro de los juegos.

“Los videojuegos forman parte de un ecosistema digital en el que hoy convergen identidad, información personal, medios de pago y relaciones con otros usuarios”, señaló Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras.

Para reducir los riesgos, la empresa recomienda activar la autenticación multifactor, utilizar contraseñas únicas, descargar juegos y complementos únicamente desde fuentes oficiales, proteger los métodos de pago, revisar la privacidad de las cuentas y mantener actualizados los dispositivos.

En el caso de niños y adolescentes, también se recomienda el acompañamiento de padres y adultos responsables, especialmente frente a interacciones con desconocidos y compras dentro de las plataformas.