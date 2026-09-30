LG lanza StanbyME 2 Max, su nueva Smart TV portátil con hasta 4 horas y media de batería

LG Electronics ha lanzado la pantalla StanbyME 2 Max, una Smart TV que se caracteriza por su portabilidad, para poder moverla por todo el hogar, y por una batería de hasta cuatro horas y media..

LG estrenó su gama de Smart TV portátiles en 2021 con LG StanbyME, que rompió con el esquema tradicional de cualquier televisor al poder ubicarse en cualquier estancia del hogar gracias a su batería, aunque no llegó a España hasta 2023.

En esta ocasión, LG presenta StanbyME 2 Max para aumentar la experiencia de usuario, no solo por su panel táctil de 32 pulgadas 4K UHD (3.840 x 2.160) frente a las 27 pulgadas de su predecesor, sino también por llevar al hogar experiencias cinematográficas como Dolby Vision y Dolby Atmos.

LG StanbyME 2 Max integra un nuevo procesador Alpha 8 AI Processor Gen3, encargado de funciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) como AI Picture Pro (mayor profundidad en la imagen), AI Super Upscaling (mejora texturas y contornos) y AI Sound Pro para dar ese matiz especial al sonido envolvente que emite allí donde esté ubicada la pantalla de LG.

En lo que respecta a la autonomía, cuenta con una batería integrada de hasta 4,5 horas de reproducción de vídeo ininterrumpida, y se puede cargar con USB tipo C. Precisamente, esto hace que sea un dispositivo pantalla totalmente independiente al no necesitar cables.

La pantalla se puede girar, lo que lo convierte en un dispositivo para reproducir contenido multimedia flexible para cambiar entre el formato horizontal y el vertical y así utilizar redes sociales o navegación web para disfrutar de otro tipo de experiencia.

También cuenta con LG Gallery+, para transformar la pantalla en un marco de arte digital que cuenta con las más de 5.000 obras que contiene la galería, y LG Channels, el servicio global y gratuito de canales en ‘streaming’.