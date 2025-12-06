Lenovo refuerza su apuesta por la IA en Tech World Iberia 2025

Lenovo ha reunido a sus principales socios, clientes y medios de comunicación en The Lenovo GARAGE para celebrar su gran cita anual, Tech World Iberia 2025, durante la que ha reforzado su apuesta por la Inteligencia Artificial (IA), incidiendo en que los ingresos relacionados con la IA representan ya el 30 por ciento del total de la compañía, un crecimiento de 13 puntos en un año.

Este encuentro también ha servido para repasar los resultados de Lenovo a nivel global del segundo trimestre fiscal, anunciados hace unas semanas, que reflejan una facturación de 20.500 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 15 por ciento interanual. El beneficio neto ajustado alcanzó también una cifra récord de 512 millones de dólares, un 25 por ciento más que el año anterior.

"Estamos muy orgullosos de los recientes resultados de la compañía, que no solo marcan un récord, sino que demuestran que nuestra estrategia de diversificación y nuestra visión de futuro en torno a la IA son las correctas", ha señalado Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia.

"Capitalizar la democratización de la IA y nuestra excelencia operativa nos ha permitido obtener un trimestre histórico. En este Tech World queremos destacar cómo esta fortaleza global se traduce en un mayor compromiso y en mejores soluciones para España y Portugal", ha apostillado.

Entre las principales novedades, la compañía ha anunciado que está construyendo un 'Personal AI Twin', un superagente de IA que operará entre dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones. "Aprende las necesidades y preferencias del usuario para anticipar sus necesidades y actuar en consecuencia", detalla la compañía.