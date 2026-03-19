Lenovo prueba la primera batería de ánodo de silicio de 1000 Wh/L para portátiles: más autonomía sin añadir peso

Lenovo ha presentado un nuevo concepto de batería con la tecnología ED1000, la primera fabricada con ánodo de silicio capaz de alcanzar una densidad energética de 1.000Wh/L para ordenadores portátiles y estaciones de trabajo, lo que se traduce en un aumento de la autonomía sin añadir peso o aumentar el tamaño del dispositivo.

La compañía ha dado a conocer esta nueva prueba de concepto en el marco de la conferencia GTC 2026 de Nvidia, celebrada en San José (California, Estados Unidos), donde además ha mostrado sus soluciones híbridas de inteligencia artificial (IA), de la mano de sus nuevas estaciones de trabajo ThinkPad y ThinkStation P Series.

Concretamente, la batería de prueba de concepto con tecnología ED1000 destaca por ser la primera de su clase en alcanzar la densidad energética de 1.000 Wh/L, logrando una mejora del 10 por ciento en este ámbito con respecto a generaciones anteriores, una cifra más relacionada con baterías de estado sólido.

Como resultado, Lenovo ha matizado que este prototipo, cuenta con una capacidad de hasta 99,9 Wh sin aumentar el tamaño ni añadir peso. Por tanto, se trata de un logro para su integración en ordenadores portátiles, donde se busca ligereza a la hora de cargar con el dispositivo, sin renunciar a una autonomía que permita llevar a cabo las tareas necesarias sin depender de los enchufes.

La batería ED1000 de Lenovo se ha desarrollado en colaboración con la Universidad Shanghai Jiao Tong y representa “un nuevo estándar industrial” que abre “nuevas posibilidades para la duración y factores de forma de las baterías en portátiles de alto rendimiento”, como ha subrayado Lenovo en un comunicado.

NUEVAS ESTACIONES DE TRABAJO THINKPAD Y THINKSTATION SERIE P

Además de la innovación del concepto de batería, Lenovo ha aprovechado su paso por la conferencia para dar a conocer su nueva generación de estaciones de trabajo de IA, optimizadas para “el desarrollo, la inferencia y la creación de IA en el dispositivo”, garantizando un alto rendimiento y la gestión de flujos de trabajo exigentes.

Esto se debe a que forman parte de las nuevas soluciones Hybrid AI Advantage de Lenovo con Nvidia, que aceleran la adopción de la IA, impulsan la productividad empresarial y ofrecen un retorno de la inversión más rápido en implementaciones de IA, sin necesidad de conexión a la nube, como ha explicado la compañía. Así, se enfocan tanto a estudiantes que se incorporan al mundo laboral de la IA, el rendimiento de diseñadores y creativos en movimiento o la capacidad de ingenieros.

Esta nueva generación está compuesta por los modelos ThinkPad P14s i Gen 7, ThinkPad P14s Gen 7 AMD, ThinkPad P16s i Gen 5, ThinkPad P16s Gen 5 AMD, ThinkPad P1 Gen 9 y el ordenador de sobremesa ThinkStation P5 Gen 2.

En el caso de la serie ThinkPad P, la compañía se ha referido al modelo ThinkPad P14s Gen 7 como su estación de trabajo móvil con IA “más ligera” gracias a su diseño compacto y portátil con pantalla de 14 pulgadas. En este caso, ofrece combinación de procesadores Intel Core Ultra Series 3 con GPU Intel vPro y NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation Laptop. Igualmente, también está disponible con la versión AMD Ryzen AI PRO Serie 400 con hasta AMD Radeon 890M.

Por su parte, la estación portátil ThinkPad P16s Gen 5 ha sido rediseñada “desde cero” con un tamaño de 16 pulgadas y un peso inferior a 1,76 kg, de cara a elevar su rendimiento y capacidad de IA “a nuevos niveles”. Para ello, también equipa procesadores Intel Core Ultra Series 3 con Intel vPro o procesadores AMD Ryzen AI PRO Serie 400 con arquitecturas NPU avanzadas, en este caso, se puede añadir una GPU Nvidia RTX PRO Blackwell Generation para portátiles.

Otra de las estaciones mostradas ha sido la nueva ThinkPad P1 Gen 9, pensada para profesionales creativos e ingenieros que exigen rendimiento, al tratarse del ThinkPad “más potente hasta la fecha”. Según Lenovo, esta opción “cumple en todos los aspectos”, al ofrecer un diseño ultradelgado que en su interior integra Intel Core Ultra Series 3 con Intel vPro de hasta 16 núcleos, una GPU dedicada NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation para portátiles y hasta 672 TOPS totales.

Finalmente, Lenovo ha compartido el ordenador de sobremesa ThinkStation P5 Gen 2, una estación de trabajo convencional mejorada para ofrecer alto rendimiento, escalabilidad y fiabilidad. Esto se debe a que integra procesadores Intel Xeon 600 para estaciones de trabajo y hasta dos GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition.

Como resultado, esta estación permite ejecutar tareas de computación intensiva, como CAD 3D complejo, renderizaciones de alta resolución, imágenes médicas o modelado molecular, además del desarrollo de modelos de IA.

Cabe destacar que todas estas opciones están respaldadas por la solución de seguridad de la compañía Lenovo ThinkShield, que se basa en un conjunto de funciones basadas en ‘hardware’ y ‘firmware’, que incluye protecciones a nivel de BIOS, borrado seguro y controles de privacidad integrados.

Además, para el trabajo con agentes de IA, Lenovo ha adelantado que está trabajando con Nvidia en su nueva plataforma de código abierto NemoClaw que, presentada en el marco de la GTC 2026, simplifica la gestión de los asistentes OpenClaw, haciéndolos más seguros con un solo comando.