Las llamadas de WhatsApp se abren a usuarios sin cuenta como invitados

Meta ha anunciado la apertura de las llamadas de WhatsApp a usuarios que no tienen cuenta en este servicio de mensajería, para que puedan participar como invitados de manera gratuita y sin límite de tiempo.WhatsApp ha introducido las llamadas de invitado, una novedad que permite incluir a no usuarios en llamadas individuales y grupales mediante un enlace, previa aprobación del organizador, para celebrar videoconferencias entre empleados, compañeros de clase o tutores escolares.Los invitados pueden abrir el enlace en un navegador web e identificarse con su nombre antes de pasar a una sala de espera, donde permanecerán hasta que el organizador les da paso a la llamada.La firma tecnológica explica en un comunicado que las llamadas con invitado son gratuitas, están protegidas con el cifrado de extremo a extremo y mantienen la estabilidad en todo momento, sin límite de tiempo.Los organizadores de la llamada se reservan el derecho de eliminar a los invitados en cualquier momento. Estos últimos, además, no pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni añadir a otras personas directamente a la llamada. Sí tienen acceso a funciones como compartir la pantalla del ordenador, reaccionar con un emoji y levantar la mano para participar.Más adelante, WhatsApp amplíará las funciones de videoconferencia con la integración de calendario para que se pueda crear una llamada directamente desde el calendario de Google o Outlook.