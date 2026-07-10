Las actualizaciones de Windows 11 incluirán un mayor volumen de parches de seguridad gracias a la IA

Microsoft ha actualizado la gestión que hace de las vulnerabilidades en Windows 11 con el apoyo de la inteligencia artificial (IA), que le permite incorporar una mayor cantidad de parches de seguridad en cada lanzamiento para proteger de manera más completa a sus usuarios.

La inteligencia artificial tiene un papel importante en la ciberseguridad, ya que los modelos más recientes y capaces (como Mythos, Fable y GPT 5 Cyber) han permitido acelerar la identificación de vulnerabilidades, un avance que también se traslada a Windows.

Según la compañía tecnológica, “esto ayuda a reducir el tiempo entre la detección y la protección del cliente”, aunque lo hace ante el reto de “detectar las vulnerabilidades antes de que los atacantes puedan aprovecharlas”, como expone en un comunicado compartido en su web.

Para ello, Microsoft ha ampliado la capacidad de Windows de “detectar problemas con antelación, acelerar el trabajo de ingeniería para solucionarlos, reforzar la validación y ofrecer actualizaciones oportunas y de alta calidad que mantengan a los clientes protegidos”.

Ello es posible con la plataforma de análisis multimodal de Microsoft Security (MDASH), un sistema de agentes de IA de desarrollo propio para Windows que acelera la detección y validación de vulnerabilidades en entornos complejos.

MDASH utiliza una infraestructura en la nube para analizar los binarios críticos y las potenciales amenazas con múltiples modelos de IA, que posteriormente se verifican para eliminar los falsos positivos. Los “hallazgos de mayor confianza” son revisados por un equipo de ingeniería.

Microsoft explica que “esta automatización permite gestionar un mayor volumen de vulnerabilidades potenciales y reduce el tiempo de revisión para las nuevas, disminuyendo así la ventana de oportunidad para los exploits de día cero”.

Esto se traduce en que con el apoyo de la IA, Microsoft es capaz de detectar un mayor número de amenazas y de preparar las protecciones necesarias para que lleguen a los usuarios de Windows a través de las actualizaciones periódicas. En consecuencia, los usuarios “verán un mayor volumen de actualizaciones de seguridad incluidas en cada versión”.

La compañía tecnológica presentó MDASH en mayo, como un sistema desarrollado por el equipo Autonomous Code Security de Microsoft que coordina más de cien agentes de IA especializados para identificar fallos de seguridad en Windows. En su primera ejecución, permitió identificar 16 vulnerabilidades previamente desconocidas, incluidas cuatro críticas de ejecución remota.