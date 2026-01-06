La UTP desarrolla gafas inteligentes e inclusivas

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) presentó ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la patente de invención “Gafas Inteligentes para Personas con Discapacidad Visual”, que incluirán sensores para detectar los obstáculos. El proyecto surgió de la Jornada de Iniciación Científica del Centro Regional de Veraguas y fue fortalecido durante un taller de generación de patentes, coordinado por Adiz Acosta.

Rut Sierra y Rogelio Jiménez, de la Unidad de Propiedad Intelectual de la DGTC, acompañaron la estructuración y redacción de la solicitud. Cecibel Castrellón, directora de la DGTC, destacó que “la invención representa un ejemplo concreto de cómo la academia puede contribuir al desarrollo inclusivo, integrando ciencia, tecnología e innovación para mejorar la calidad de vida de las personas, al tiempo que fortalece la cultura de propiedad intelectual y emprendimiento tecnológico en la UTP”.