La tecnología de reconocimiento facial para las gafas inteligentes de Meta llegará este año

Meta tiene previsto integrar tecnología de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta este año, con una nueva función llamada ‘Name Tag’ que identificará a las personas y ofrecerá información sobre ellas a través del asistente de inteligencia artificial (IA) Meta AI.

La compañía ya consideró incluir un sistema de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes en 2021, una opción que, tras debatir internamente, acabó rechazando debido a problemáticas entorno a los aspectos legales de utilizar esta tecnología.

Sin embargo, en mayo del pasado año, se dio a conocer que la compañía liderada por Mark Zuckerberg estaba reconsiderando esta tecnología, desarrollando un nuevo ‘software’ para incluir tecnología de reconocimiento facial de manera que los usuarios puedan escanear los rostros de las personas y, con ello, identificar su identidad.

En ese momento, se indicó que la compañía estaba trabajando en “super sensing” un sistema impulsado por IA en tiempo real que, con soporte de vídeo, permite analizar y comprender las imágenes que están viendo en el momento.

De esta forma, se pretende que las gafas funcionen como un sensor de forma continua, sin necesidad de activarlas específicamente para esta tarea, indicando con una luz LED que se está utilizando la función de “super sensing”.

Ahora, fuentes relacionadas con la tecnológica han confirmado que Meta planea lanzar una función llamada internamente ‘Name Tag’ y se agregará a las Ray-Ban Meta y Oakley Meta durante este año, como ha podido saber The New York Times, tras acceder a un documento interno en el que se especifica que han estado consultando cómo lanzar una función que conlleva “riesgos de seguridad y privacidad”.

Se ha de tener en cuenta que, según un proyecto realizado por dos estudiantes de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) en 2024, se concluyó que las gafas inteligentes con tecnología de reconocimiento facial pueden revelar la identidad de personas en la vía pública en tiempo real, lo que supone un riesgo para la privacidad y la seguridad de las personas.

En este marco, el medio citado ha detallado que, según las fuentes, Meta está explorando a qué usuarios debería poder reconocer este sistema. Es decir, si utilizar el sistema de reconocimiento facial para identificar únicamente a personas que un usuario conoce porque son amigos en alguna plataforma de Meta, como Instagram o Facebook. De igual manera, también se prevé que identifique a personas desconocidas pero que tienen una cuenta pública en alguna de las redes sociales de la compañía.

“Estamos creando productos que ayudan a millones de personas a conectar y enriquecer sus vidas”, ha manifestado Meta al respecto en un comunicado recogido por The New York Times. “Aunque a menudo escuchamos sobre el interés en este tipo de función, seguimos considerando opciones y adoptaremos un enfoque reflexivo si y antes de lanzar algo”, ha matizado.

Así, las fuentes relacionadas con la tecnológica han señalado que la función no permitiría su uso para identificar a personas de forma universal como una herramienta exclusiva para identificación de reconocimiento facial.