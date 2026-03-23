$!La SENACYT lanza el Sistema Integrado Estadístico en Ciencias, Tecnología e Innovación (SIECTI)

El Sistema Integrado Estadístico en Ciencias, Tecnología e Innovación (SIECTI), que centraliza, organiza y publica datos estratégicos sobre ciencia, tecnología e innovación en Panamá fue presentado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).El SIECTI, disponible en el sitio web siectidatos.senacyt.gob.pa, es una nueva plataforma digital clave para analizar avances y retos del sistema científico, fortaleciendo la colaboración entre sectores. Esta herramienta sirve como un repositorio confiable que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso abierto a estadísticas nacionales actualizadas, informó la institución.Al respecto, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la SENACYT, afirmó: 'La plataforma SIECTI facilita que investigadores, estudiantes, becarios, instituciones académicas, organismos estatales y la ciudadanía puedan comprender el estado del desarrollo científico y tecnológico en Panamá, apoyando la toma de decisiones basada en evidencia y la planificación estratégica en áreas de innovación'.