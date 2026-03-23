Tecnología

La SENACYT lanza el Sistema Integrado Estadístico en Ciencias, Tecnología e Innovación (SIECTI)

Redacción Web
23 de marzo de 2026

El Sistema Integrado Estadístico en Ciencias, Tecnología e Innovación (SIECTI), que centraliza, organiza y publica datos estratégicos sobre ciencia, tecnología e innovación en Panamá fue presentado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

El SIECTI, disponible en el sitio web siectidatos.senacyt.gob.pa, es una nueva plataforma digital clave para analizar avances y retos del sistema científico, fortaleciendo la colaboración entre sectores. Esta herramienta sirve como un repositorio confiable que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso abierto a estadísticas nacionales actualizadas, informó la institución.

Al respecto, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la SENACYT, afirmó: “La plataforma SIECTI facilita que investigadores, estudiantes, becarios, instituciones académicas, organismos estatales y la ciudadanía puedan comprender el estado del desarrollo científico y tecnológico en Panamá, apoyando la toma de decisiones basada en evidencia y la planificación estratégica en áreas de innovación”.

La misión del SIECTI es brindar a entidades gubernamentales, academia, empresas y sociedad civil una visión clara y estructurada del desempeño del país en materia científica y tecnológica. Esto incluye datos sobre el número de proyectos de investigación, becas otorgadas, inversión financiera en investigación científica y desarrollo tecnológico, y el número de docentes asociados, permitiendo analizar tendencias, evaluar resultados y formular políticas efectivas para el fortalecimiento del sector, explicaron.

Esta plataforma permite a los usuarios acceder a tableros interactivos con datos provenientes de distintos programas y líneas de acción de la SENACYT, los cuales facilitan la interpretación de la información, promoviendo la transparencia y fortaleciendo la disponibilidad de datos confiables.

Contenido Patrocinado
