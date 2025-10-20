La red social X cambia la forma en que se abren los enlaces de las publicaciones para que puedas dar un ‘Me gusta’

La red social X va a modificar la forma en que se muestran las publicaciones que incluyen un enlace en los móviles, para que los usuarios puedan ver el contenido y reaccionar a él.

Cuando alguien pincha en el enlace que se incluye en una publicación, en el móvil el contenido se abre a página completa en el navegador web, fuera de la red social, lo que parece ser el motivo por el que este tipo de publicaciones no tienen un buen rendimiento.

Así lo ha explicado el responsable de Producto de X, Nikita Bier, en un comunicado compartido en X, en el que informa de un cambio en la gestión de los enlaces destinado a impulsar la interacción.

Este cambio supone que cuando el usuario pinche en un enlace, el menú de botones de la parte inferior no desaparecerá del todo, sino que quedará visible mientras se lee el artículo en la página externa.

De esta forma, los usuarios podrán marca ‘Me gusta’, comentar o republicar más fácilmente, lo que desde X entienden que impulsará la interacción y mejorará el rendimiento de la publicación.

Bier ha dicho que por el momento se trata de un cambio en pruebas que han lanzado primero para X en iOS.