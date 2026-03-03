La guerra en Oriente Medio evidencia la vulnerabilidad de los centros de datos

Los daños anunciados por Amazon en varios de sus centros de datos debido al conflicto israeloestadounidense contra Irán ponen de manifiesto la vulnerabilidad de estas infraestructuras informáticas cruciales, indican expertos a AFP.

Dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos fueron "directamente golpeados" por drones y una instalación en Baréin resultó dañada por "un ataque con drones en las inmediaciones", declaró la filial cloud Amazon Web Services (AWS) en un comunicado el lunes.

No se pudo determinar de inmediato si estas instalaciones de Amazon fueron atacadas deliberadamente o no, pero estos incidentes demuestras que estos edificios llenos de costosos y valiosos equipos informáticos son frágiles y pueden representar un objetivo bélico.

Los centros de datos "son activos absolutamente críticos, porque allí es donde se almacenan todas nuestras aplicaciones y nuestro datos", explica Jonathan Hjembo, de la empresa de datos Telegeography.

"Son muy escasos, (...) muy por debajo de las necesidades actuales y futuras", coincide la investigadora Cinza Bianco, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

- Objetivos tentadores -

En caso de guerra, estas infraestructuras pueden convertirse en puntos sensibles que un enemigo querría destruir.

Aunque disponen sistemas de alimentación eléctrica de emergencia y de fuertes dispositivos de seguridad física como controles de acceso biométricos, agentes de seguridad y perímetros reforzados, "cuando se trata del peligro de misiles, hay cosas que las empresas no pueden gestionar", explica Hjembo.

El analista Rene Buest de la empresa Gartner considera poco probable que el centro de Amazon fuese atacado deliberadamente, dado que el edificio es discreto y no identificable desde el exterior.

Sin embargo, "en el futuro podrían convertirse en objetivos", especialmente si ello permite perturbar las operaciones de recopilación de información o el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial (IA) adversarios, agrega.

- Estrategia emiratí -

Emiratos Árabes Unidos están especialmente avanzados en la construcción de centros de datos gracias a su relativa estabilidad política y a la abundancia de energía, destaca Cinzia Bianco.

Un campus de IA de cinco gigavatios, equivalente a una cuarta parte de la superficie de París, se está construyendo con el apoyo de gigantes tecnológicos estadounidenses como OpenAI, Oracle, Cisco y Nvidia.

El país inyectó más de 147.000 millones de dólares en la IA desde 2024 y obtuvo la autorización para importar chips avanzados de Nvidia de una muy recelosa administración Trump.

Tal concentración de potencia de cálculo provocará una mayor vulnerabilidad, señala Swapna Subramani, directora de investigación para India, Oriente Medio y África en la consultora Structure Research.

El cálculo emiratí también es político.

"Creen que albergar estas infraestructuras dará a Estados Unidos, pero también a todos los demás países, una razón más para protegerlos", afirma. El reciente incidente "es extremadamente problemático, ya que pone en peligro todo el trabajo diplomático realizado para obtener la autorización para albergar estos grandes centros de datos y posicionarse como actores mundiales importantes en el ámbito de la IA".