La CSS adquiere tres equipos de cirugía robótica para impulsar la telecirugía

La Caja de Seguro Social (CSS)informó que adquirió tres equipos de cirugía robótica de alta gama que serán destinados al desarrollo de la telecirugía en el país.

Según el anunció dado por el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, los modernos sistemas serán instalados en la Ciudad de la Salud, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández.

Mon Vásquez explicó que estos equipos “amplían la capacidad resolutiva de nuestros médicos a nivel nacional, evitando que los pacientes tengan que trasladarse hasta la Ciudad de la Salud, y permitiendo impulsar el crecimiento de especialistas en cada provincia”.

La iniciativa busca llevar tecnología de vanguardia al interior del país y fortalecer la oferta de servicios en cirugías de alta complejidad, particularmente en especialidades como urología, ginecología y cirugía general, incluyendo procedimientos dirigidos a pacientes con cáncer.

De acuerdo con la CSS, estos sistemas, ya utilizados tanto en Panamá como en otros países, representan un avance importante porque permitirán desarrollar procesos de capacitación médica y realizar atenciones mediante telecirugía desde la capital hacia distintas regiones del territorio nacional.

Actualmente, la institución cuenta con cinco sistemas robóticos en operación y desde 2022 se han realizado más de 500 cirugías robóticas en el país.

Según la CSS, entre los principales beneficios de este tipo de procedimientos destacan un menor tiempo de hospitalización, recuperación más rápida y una mayor precisión en intervenciones complejas, especialmente en áreas como urología, ginecología y oncología.