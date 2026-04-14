La CEO de Xbox, Asha Sharma, cree que Game Pass ha acabado siendo “demasiado caro”

La responsable de Xbox, Asha Sharma, considera que el servicio de suscripción Game Pass ha acabado siendo “demasiado caro” para los jugadores, tras las subidas experimentadas en los últimos dos años, lo que anticipa trabajos para “mejorar la relación calidad-precio”.

Sharma lleva pocos meses como directora ejecutiva de Microsoft Gaming tras la salida de Phil Spencer, quien anunció en febrero que se retiraba por jubilación. Una de las apuestas del CEO saliente fue el impulso del juego digital y en la nube, con Game Pass en el centro.

Game Pass está disponible actualmente en tres planes: Essential, Premium y Ultimate, y además de una biblioteca de juegos, dan acceso al juego en la nube ilimitado y de ofrecer otros beneficios.

Sin embargo, el servicio ha sufrido dos reorganizaciones con sus consiguientes subidas de precio en menos de dos años, lo que ha llevado a que actualmente cuesten 8,99 euros el plan Essential, 12,99 euros el plan Premium y 26,99 euros el plan Ultimate.

“Game Pass es fundamental para el valor de los juegos en Xbox. También está claro que el modelo actual no es el definitivo”, indica la directiva en una circular interna enviada a los empleados de Xbox a la que ha accedido The Verge y recoge Europa Press.

En este texto, también se dice que “a corto plazo, Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores, así que necesitamos una mejor relación calidad-precio. A largo plazo, evolucionaremos Game Pass hacia un sistema más flexible, lo que requerirá tiempo para probarlo y familiarizarnos con él”.

La nueva directiva tiene planes para Game Pass, a juzgar por lo expresado en el memorando, pero no se especifica si supondrán una baja de precios o la adición de características y ventajas adicionales que ayuden a hacer más atractivo su coste actual.