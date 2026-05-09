Jóvenes panameñas transforman ideas en soluciones tecnológicas

Este sábado, 9 de mayo, se celebró el cuarto evento nacional de Technovation Girls Panamá, una iniciativa global de emprendimiento tecnológico que invita a niñas y jóvenes a identificar problemáticas en sus comunidades y desarrollar soluciones utilizando tecnología.

En esta edición, 270 niñas entre 8 y 18 años, acompañadas por 50 mentoras voluntarias, participaron en un proceso de formación de varios meses que va más allá del desarrollo de aplicaciones.

A lo largo del programa, las participantes observaron su entorno, identificaron desafíos reales y construyeron propuestas tecnológicas como respuesta a esas necesidades.

Más allá de los proyectos presentados, uno de los principales hallazgos de esta edición es la claridad con la que las niñas están identificando los temas que les preocupan. Los proyectos desarrollados se enfocaron principalmente en salud mental, bienestar y seguridad, medio ambiente y sostenibilidad, educación y acceso a oportunidades STEAM, así como participación ciudadana e inclusión social.

El secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Dr. Eduardo Ortega Barría, se dirigió a las niñas y jóvenes. “Ustedes tienen el poder de transformar sus comunidades y el mundo. Pueden crear aplicaciones, diseñar proyectos científicos, desarrollar inventos o liderar iniciativas que cambien vidas. Panamá y el mundo necesita más mujeres en la ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería”, expresó.

El programa, que este año cumple su cuarto año desarrollándose en Panamá, desde la Senacyt con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber, se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y acompañamiento basado en la comunidad.

Technovation no ocurre únicamente en entornos digitales, sino en espacios físicos donde las niñas se reúnen, experimentan y construyen juntas.

La implementación contó con la participación de la Red de Rincones Clubhouse, incluyendo sedes como El Valle, La Chorrera, Mentes Brillantes, Panamá American Center, Sandbox y Explora, así como la Junta Comunal de Juan Díaz, la Universidad Santa María la Antigua (USMA) y escuelas como Thomas Jefferson y Christian Academy, que abrieron espacios seguros para el desarrollo de los proyectos. Estas alianzas permitieron que muchas niñas tuvieran acceso a espacios de creación, acompañamiento y formación tecnológica. Además, el programa incluyó equipos de distintas provincias como Los Santos, Herrera, Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé a través de una modalidad virtual, ampliando el acceso y la participación a nivel nacional.

El evento nacional, realizado en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, incluyó un panel inicial titulado “Problemas que importan”, donde mujeres profesionales compartieron su experiencia trabajando en los mismos temas que preocupan a las participantes, mostrando que es posible construir una carrera profesional generando impacto en estas áreas.

Posteriormente, las niñas presentaron sus soluciones en una competencia de pitch ante un jurado de profesionales de Women in Tech, como parte del proceso de evaluación para seleccionar a los equipos que avanzarán a la siguiente etapa del programa.

Los equipos semifinalistas tendrán la oportunidad de representar a Panamá en la competencia global de Technovation Girls, junto a participantes de más de 60 países, con la posibilidad de avanzar a la final internacional que se celebrará en India.

Más allá de la competencia, Technovation Girls Panamá continúa posicionándose como un espacio donde las niñas no solo aprenden a programar, sino que desarrollan pensamiento crítico, confianza y una conexión directa con los problemas que afectan a sus comunidades.