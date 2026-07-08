JBL convierte tu hogar en el mejor escenario para vivir la pasión del fútbol

Con el torneo ya en marcha y la emoción creciendo en cada jornada, miles de aficionados viven cada partido con la misma intensidad, ya sea desde casa, con amigos o siguiendo cada detalle desde cualquier lugar. En ese escenario, el sonido se convierte en un elemento clave para disfrutar cada jugada, es por ello que JBL presenta una selección de dispositivos de audio diseñados para ofrecer una experiencia mucho más inmersiva.

Más allá de los 90 minutos: el fútbol también se vive a través del sonido

El fútbol ya no se limita al tiempo reglamentario. La experiencia continúa con programas deportivos, análisis, podcasts, resúmenes y contenido en plataformas digitales que mantienen viva la conversación antes y después de cada partido. Para quienes buscan disfrutar cada narración con mayor claridad, JBL ofrece soluciones de audio que elevan la experiencia tanto dentro como fuera del hogar.

Entre ellas destacan los JBL Tour Pro 3, los audífonos in-ear premium de la marca, equipados con cancelación adaptativa de ruido y sonido de alta definición para disfrutar cada detalle, incluso en ambientes con mucho movimiento.

A ellos se suman los JBL Live Buds 3 y JBL Live Beam 3, opciones versátiles que combinan comodidad, conectividad y un diseño moderno para acompañar a los usuarios mientras siguen transmisiones deportivas, escuchan playlists, consumen contenido en streaming o se ponen al día con los análisis posteriores a cada jornada.

Para quienes prefieren una experiencia más inmersiva desde cualquier lugar, los JBL Tour One M3 ofrecen un sonido envolvente pensado para disfrutar cada narración y cada celebración con mayor realismo. Ya que cuenta con ocho micrófonos con cancelación adaptativa de ruido, la tecnología JBL Spatial 360 con seguimiento de cabeza y una batería de hasta 70 horas de reproducción, permiten seguir toda la emoción del torneo, desde la previa hasta el análisis final.

Un sonido que transforma cada partido en casa

Cuando llega el momento de reunirse frente al televisor, el audio también marca la diferencia. Pensando en quienes disfrutan cada encuentro en familia o con amigos, JBL incorpora a esta temporada sus barras de sonido JBL Bar 500 MK2, JBL Bar 800 MK2 y JBL Bar 1000 MK2, desarrolladas para transformar cualquier sala en un espacio con una experiencia mucho más envolvente.

La JBL Bar 500 MK2 ofrece un equilibrio entre potencia y diseño compacto para quienes buscan mejorar el sonido del televisor de forma sencilla. La JBL Bar 800 MK2 incorpora altavoces desmontables que amplían la sensación de sonido alrededor de la habitación, ideal para disfrutar los partidos en grupo. Por su parte, la JBL Bar 1000 MK2 lleva la experiencia un paso más allá con un sistema diseñado para reproducir con mayor profundidad la atmósfera del estadio, desde la narración hasta la reacción de la afición.

Gracias a tecnologías como Dolby Atmos® y MultiBeam™ 3.0, la nueva serie JBL Bar MK2 crea una experiencia más inmersiva, permitiendo que cada jugada, celebración y comentario deportivo se escuche con una calidad superior. Además, su conectividad intuitiva facilita la instalación para que los usuarios solo tengan que preocuparse por disfrutar el partido.

Con estas propuestas, JBL reafirma su compromiso de ofrecer tecnología de audio que acompañe las nuevas formas de vivir el entretenimiento, combinando innovación, diseño y un sonido pensado para que cada partido se disfrute con mayor intensidad.