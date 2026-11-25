La agencia espacial japonesa presentó este miércoles un prototipo de róver que enviará al polo sur de la Luna para buscar agua, un recurso que podría utilizarse en el futuro como combustible para cohetes.

La misión, bautizada Lupex (Lunar Polar Exploration), prevé el envío en 2028 de un vehículo de exploración lunar japonés en colaboración con India, que el año pasado logró posar una nave cerca del polo sur de la Luna.

Las regiones polares lunares albergan zonas de sombra permanente que nunca reciben luz solar, donde los científicos consideran muy probable la presencia de agua cerca de la superficie.

“Nuestro objetivo final es utilizar el agua lunar como combustible para cohetes”, declaró a la prensa el responsable del proyecto, Takeshi Hoshino.

Actualmente, más del 90% del agua utilizada a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) se recicla.

Sin embargo, cuando los cohetes funcionan mediante la combustión de hidrógeno y oxígeno, el agua generada durante el proceso no puede recuperarse para reutilizarla, explicó Hoshino.

“Por ello, uno de los objetivos clave es producir combustible en la Luna para futuras misiones, ya sea para regresar a la Tierra o para viajar a Marte”, explicó.

El prototipo de róver presentado por la agencia espacial japonesa está siendo sometido a pruebas de movilidad en distintas condiciones.

Una vez en la Luna, deberá localizar posibles depósitos de agua y perforar el terreno para recoger muestras.

Japón e India acordaron el año pasado llevar a cabo conjuntamente esta misión. India desarrolla el módulo de alunizaje, mientras que Japón aporta el róver.

En un contexto de creciente competencia espacial internacional, la agencia espacial japonesa logró en 2024 posar una sonda no tripulada en la Luna, convirtiendo a Japón en el quinto país en conseguir un llamado “alunizaje suave”.

El mes pasado, la agencia japonesa lanzó con éxito una nave con destino a una de las lunas de Marte dentro de una misión inédita para traer de vuelta muestras, que podría ayudar a esclarecer el origen del sistema solar y de la vida en la Tierra.