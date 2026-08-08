Investigador de la UTP logra tercer lugar mundial en IA para detectar cáncer de piel

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) destacó en el escenario científico internacional luego de que el investigador y docente Antony García obtuviera el tercer lugar a nivel mundial en el reto MILK10k 2025, organizado por la International Skin Imaging Collaboration (ISIC), una de las iniciativas de referencia en el desarrollo y evaluación de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al análisis dermatológico.

El reconocimiento fue alcanzado con TwinSight v2.0, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por García en el marco de su investigación doctoral en el Worcester Polytechnic Institute (WPI), en Estados Unidos, con el respaldo de la beca Fulbright-SENACYT.

La herramienta emplea una arquitectura híbrida de aprendizaje profundo que integra redes neuronales convolucionales ConvNeXt y transformadores. Esta combinación permite clasificar afecciones dermatológicas de importancia clínica, entre ellas el melanoma, el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas.

El reto MILK10k congrega a empresas, universidades e investigadores independientes de diferentes países, convirtiéndose en un espacio de alta competencia para la evaluación de soluciones basadas en inteligencia artificial. El resultado obtenido por García representa un reconocimiento a la capacidad técnica y científica del talento panameño para desarrollar herramientas orientadas a desafíos globales en materia de salud.

García es docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP y forma parte de los grupos de investigación Alpha Persei e ITSIAS, registrados en la institución. A nivel nacional, también colabora con el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP) y el Centro de Neurociencias y Unidad de Investigación Clínica de CEVAXIN, donde participa en estudios relacionados con el Alzheimer y su aplicación a la población panameña.

Próximo paso: validar la herramienta en Panamá

Luego de culminar sus estudios doctorales, el investigador tiene previsto impulsar en Panamá un estudio destinado a recopilar y analizar información dermatológica de la población nacional.

La iniciativa busca generar una base científica que permita avanzar posteriormente hacia la validación clínica de TwinSight v2.0, con el objetivo de evaluar su potencial como herramienta de apoyo para la detección temprana del cáncer de piel.

De concretarse estas etapas, la tecnología podría contribuir en el futuro a fortalecer las evaluaciones dermatológicas tanto en centros hospitalarios como en jornadas médicas y escenarios de campo, ampliando las posibilidades de acceso a herramientas de apoyo basadas en inteligencia artificial.

El logro de Antony García coloca nuevamente a la investigación desarrollada desde Panamá en una plataforma científica internacional y evidencia el potencial de la colaboración entre universidades, centros de investigación y programas de formación avanzada para generar soluciones tecnológicas con impacto en la salud.