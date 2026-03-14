Instagram retirará los mensajes E2EE en mayo

Meta pondrá fin a los mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo (E2EE) en Instagram el próximo 8 de mayo, lo que supondrá la eliminación su contenido si los usuarios no lo descargan antes.

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología presente en servicios como WhatsApp, Messenger de Facebook, Signal, X y Telegram, que protege el contenido de las comunicaciones, de tal manera que solo el emisor y el receptor pueden acceder a él.

Esta tecnología también protege los mensajes de Instagram, pero esto cambiará a partir del 8 de mayo, cuando dejarán de estar disponibles los mensajes cifrados con E2EE, como ha informado en su página de Soporte.

Este cambio significa que la compañía eliminará los mensajes protegidos con la encriptación de extremo a extremo, y por ello, insta a los usuarios a descargar los vídeos, imágenes y mensajes que hayan intercambiado en las conversaciones, para evitar perderlos.

Meta no ha compartido los motivos de esta decisión, pero ya ha empezado a notificar a los usuarios en la aplicación móvil de Instagram.

La encriptación de extremo a extremo garantiza la privacidad de las conversaciones y llamadas que están protegidas con ella, pero es una tecnología que se ha cuestionado en los últimos años porque se considera que dificulta las investigaciones policiales al proteger también intercambios delictivos, enmarcados en el crimen organizado o la pederastía.