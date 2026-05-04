Instagram priorizará las fotos y los carruseles originales en las recomendaciones de contenido

Instagram ha anunciado que priorizará en las recomendaciones el contenido original a las fotografías y los carruseles, para lo que introduce protecciones que penalizarán a los creadores que reutilicen contenidos de internet.

La red social ha cambiado las directrices que guían la recomensa de los contenidos que se comparten en ella, con el objetivo de priorizar el contenido original. Este esfuerzo comenzó con la introducción de protecciones en los ‘reels’ hace dos años, para evitar que aquellos que contenían reposiciones aparecieran en las recomendaciones.

Esta medida se ha extendido ahora a las fotografías y los carruseles, como ha informado Instagram a través de su perfil de Creadores. “Esto significa que las cuentas que principalmente vuelven a subir el trabajo de otros sin agregar aportaciones creativas significativas ya no serán elegibles para recomendaciones en Instagram”, explica la compañía.

Para evitar penalizaciones, la red social recomienda a los creadores compartir contenido original, es decir, aquel que ha sido “completamente creado” por ellos o que “refleja su perspectiva única”. En este sentido, acepta las fotografías hechas por los creadores y las ediciones que “reflejan su visión creativa”.

También admite como contenido original series de fotografías, tutoriales e historias visuales que sean de su creación, así como el contenido de terceros que han editado, pero siempre que este incorpore “elementos que mejores significativamente el contenido que están usando”.