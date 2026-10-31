Instagram impulsará el contenido de formato largo con acuerdos monetarios para creadores de contenido

Instagram está trabajando para impulsar el contenido de formato largo en la plataforma, para lo que está ofreciendo acuerdos monetarios a algunos creadores de contenido seleccionados de YouTube, para que publiquen en la red social de Meta.

La plataforma dirigida por Adam Mosseri anunció recientemente sus planes para introducir vídeos más largos y nuevos formatos en Instagram, de cara a ofrecer a los creadores más espacio para contar sus historias con opciones como Features, con la que permitirá publicar vídeos horizontales de hasta 90 minutos, por el momento, en Estados Unidos y Brasil como parte de una prueba.

Ahora, Instagram está ofreciendo distintos acuerdos económicos a creadores de contenido seleccionados de YouTube para que publiquen vídeos de larga duración en su nueva característica Features, que pueden ascender a los 50.000 dólares (alrededor de 44.635 euros al cambio) e, incluso, llegar a los 500.000 dólares (446.355 euros al cambio) en algunos casos concretos.

Así lo han detallado fuentes relacionadas con la compañía en declaraciones a Business Insider, quien también ha recogido la respuesta de un portavoz de Meta, que ha confirmado que están financiando el contenido de Features directamente “con algunos creadores para apoyarlos”.

“Los detalles de esos acuerdos son confidenciales, pero estamos deseando ver el contenido en directo” , ha concluido el portavoz. Asimismo, las fuentes han matizado que estos acuerdos no requieren exclusividad para Instagram.