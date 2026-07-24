Instagram eliminará los vídeos de bromas y acoso grabados en secreto con gafas inteligentes

Meta ha decidido poner freno a la proliferación de vídeos grabados en secreto en Instagram, en los que se utilizan gafas inteligentes como las Ray-Ban Meta, que buscan llamar la atención con bromas desagradables en lugares públicos.

El uso de dispositivos como las Ray-Ban Meta para grabar a la gente a escondidas se ha convertido en un problema para la compañía, aprovechando que la montura se asemeja a la de unas gafas normales para pasar desapercibidos, pese a que cuentan con una luz blanca que parpadea cuando está en uso la cámara.

En los últimos meses han proliferado en redes sociales vídeos con bromas a personas anónimas que en ocasiones llegan a convertirse en acoso, muchas dirigidas contra empleados de tiendas o de restaurantes de comida rápida, y de supuestos seductores que se graban mientras se acercan a mujeres en lugares como gimnasios o la calle sin que los objetivos sean conscientes de que están siendo grabados, como recogen en Business Insider.

“No queremos que la gente grabe vídeos de otras personas a escondidas, las acose y luego los publique en nuestra plataforma”, ha dicho el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, en un vídeo compartido en una historia en la red social, en el que ha asegurado que van a eliminar este tipo de contenido.

Aunque no está claro el impacto de esta medida, no es la primera que adopta en un intento por hacer que el uso de sus gafas sea menos espeluznante. La compañía decidió a principios de julio lanzar una actualización obligatoria de privacidad para sus gafas inteligentes que desactiva la cámara cuando alguien manipula o rompe el ‘LED de captura’, para evitar que graben en secreto.