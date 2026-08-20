Huawei revela el Pura X View, el móvil no plegable con pantalla tipo ‘pasaporte’

Huawei ha anunciado el nuevo Pura X View, un móvil no plegable con pantalla panorámica, un formato tipo ‘pasaporte’ que empieza a popularizarse tras el impulso del Galaxy Z Fold 8 de Samsung.

El nuevo Huawei Pura X View se ha presentado en China como un móvil con pantalla de 6,39 pulgadas y con una relación de aspecto de 16:9,5, en vez de la tradicional 19,5:9 o 20:9 vista en numerosos dispositivos Android desde hace años. El fabricante chino afirma que se trata del primer móvil no plegable del mundo con una pantalla de estas proporciones.

Según indica Huawei en la presentación, aunque la pantalla parezca más pequeña, su anchura hace que ofrezca mayor área de pantalla. Otros detalles del panel son la resolución 2.232 x 1.320 píxeles y un pico de brillo de 6.500 nits. El dispositivo cuenta con un grosor de 6,68 mm y un peso de 201 g, pese a integrar una batería de 7.000 mAh.

En lo que respecta al resto de especificaciones, Huawei, de momento, no ha compartido nada más, aunque por las fotografías publicadas se aprecia un módulo trasero en forma de píldora con tres cámaras. Este diseño recuerda al del módulo de cámaras de los Pixel 11 de Google.

El Huawei Pura X View ya se puede reservar a través de la tienda online en China, y Huawei revelará el 28 de agosto las especificaciones al completo, junto con el precio y la disponibilidad.

La pantalla ancha tipo ‘pasaporte’ no es nueva para Huawei, ya que a principios de año lanzó el Pura X Max, en este caso un plegable, meses antes de que Samsung popularizara el formato con el Galaxy Z Fold 8.