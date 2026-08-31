Huawei desvela el diseño de su plegable triple Mate XT 2, que estrena pliegue hacia dentro

Huawei ha revelado el diseño del Mate XT2, su nuevo plegable triple que, al contrario que sus predecesores, utiliza un sistema de plegado hacia dentro que deja la experiencia de usuario en dos tamaños de pantalla.

El Huawei Mate XT 2 aparece en la tienda ‘online’ de la compañía china con un diseño que se caracteriza por el módulo de cámara trasera con forma octogonal y unos cantos bien acentuados en cada uno de los ocho lados que lo conforman.

El plegable triple de Huawei está disponible en tres colores (Obsidian Black, Blanco y Púrpura), y su sistema de bisagras se diferencia del anterior Huawei Mate TX porque su mecanismo de pliegue, al ser hacia dentro, presenta dos pantallas (la más grande interior y una exterior), a diferencia de los Mate XT y XTs con tres paneles: uno de 7,9 pulgadas, otro de 6,4 pulgadas y otro de 10,2 pulgadas.

El mecanismo de un teléfono móvil plegable es fundamental para entender mejor la experiencia de usuario que puede ofrecer, y si se compara con la del Galaxy Z TriFold, el plegable triple de Samsung ubica la pantalla exterior en el medio cuando está plegado, mientras que el Mate XT2 lo hace justo a la derecha cuando está completamente extendido.

Asimismo, en la página de la tienda ‘online’ de Huawei aparecen cuatro configuraciones distintas con 16 GB de RAM y distintas variantes de almacenamiento interno que van desde los 512 GB y 1 TB hasta los 2 TB de memoria interna.

Una de las configuraciones de 1 TB presenta un modelo especial que incluye la función de pantalla de privacidad, una característica que Samsung estrenó en el Galaxy S26 Ultra, que oscurece la vista lateral de la pantalla para evitar las miradas indiscretas.

Se desconoce el precio del plegable triple de Huawei, que tiene un grosor de 3,5 mm cuando está completamente desplegado y que cuenta con reconocimiento 3D del rostro y HarmonyOS 7 preinstalado.